El Gobierno acudió a la Corte Suprema para frenar la pensión de Cristina Kirchner

El Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de queja para que se revoque el fallo que habilitó el cobro como viuda de Néstor Kirchner.

Hoy 20:39

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, formalizó este miércoles un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir la decisión judicial que autorizó a Cristina Fernández de Kirchner a percibir la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

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Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que existen fundamentos jurídicos suficientes para cuestionar el beneficio. “Múltiples razones legales respaldan esta presentación para evitar que se otorgue un régimen de privilegio”, indicaron en un comunicado oficial.

Cuestionamientos al beneficio

El ministerio sostuvo que la situación resulta incompatible con la condición judicial de la exmandataria. En ese sentido, plantearon que “es inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una pensión de privilegio”, al tiempo que remarcaron que también se encuentra en discusión el cobro de una jubilación honorífica.

La postura oficial apunta a impedir que la ex jefa de Estado perciba ambas asignaciones, al considerar que se trata de beneficios excepcionales que no deberían aplicarse en este caso.

La vía judicial continúa

En línea con esta estrategia, el Gobierno anticipó que agotará todas las instancias judiciales para sostener su posición ante el máximo tribunal.

El reclamo se suma a una presentación realizada recientemente por el fiscal Juan Carlos Paulucci, quien también acudió a la Corte Suprema para que se revise la medida cautelar que ordenó a la ANSES restituir de manera provisoria el pago de la pensión.

Este escenario se produjo luego de que la Cámara de la Seguridad Social rechazara elevar el caso al máximo tribunal, lo que dejó firme la restitución del beneficio mientras se resuelve la cuestión de fondo.

De esta manera, la disputa judicial por la pensión de Cristina Kirchner suma un nuevo capítulo y queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si mantiene o revoca la decisión vigente.