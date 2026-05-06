En vivo: Estudiantes busca dar un paso clave en Perú ante Cusco por la Copa Libertadores

El Pincha, invicto en el grupo, visita a Cusco con la mira en un triunfo que lo deje muy cerca de los octavos de final.

Hoy 20:15

Por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, Cusco FC y Estudiantes de La Plata se enfrentarán desde las 19:00 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto argentino llega con confianza y buscará un triunfo que lo acerque a la clasificación, mientras que el local está obligado a ganar para seguir con vida.

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