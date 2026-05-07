Trueno brilló en lo de Jimmy Fallon y lanzó una chicana a la industria

El trapero presentó Turr4zo en The Tonight Show y sorprendió con una canción que samplea a Los Wachiturros.

Hoy 08:57

El trapero argentino Trueno se presentó en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en Estados Unidos, donde presentó su nuevo álbum Turr4zo y dejó una chicana a la industria musical con una frase estampada en su remera.

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Durante su show, el artista sorprendió al incluir un sample de una canción de Los Wachiturros, en una presentación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

No es la primera vez que artistas argentinos pasan por el ciclo conducido por Jimmy Fallon: anteriormente también estuvieron Nicki Nicole, María Becerra, Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros. Sin embargo, esta vez fue el turno del oriundo de La Boca.

En distintas entrevistas, Trueno explicó que Turr4zo es un disco especial porque representa a la Comuna 4, a la que pertenece su barrio, aparece repetidamente en su numerología personal y coincide con sus 24 años.

Además, el rapero contó que busca resignificar la palabra “turro”, históricamente usada de manera despectiva. Según explicó, para él representa a la clase obrera, trabajadora y soñadora que busca salir adelante.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la frase de su remera: “En industria de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”. Se trata de una referencia al famoso Robo del Siglo ocurrido en 2006 en el Banco Río, aunque Trueno modificó la palabra “barrio” por “industria” para lanzar una indirecta al mundo musical.