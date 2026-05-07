Marco Rubio se reúne con el papa León XIV en medio de tensiones con Trump

“Hay mucho de qué hablar”, afirmó el canciller estadounidense antes de viajar a Roma. La libertad religiosa será uno de los ejes del encuentro con la Santa Sede.

Hoy 08:19

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra este jueves en el Vaticano para reunirse con el papa León XIV e intentar aliviar las tensiones entre Washington y la Santa Sede, al tiempo que promueve los intereses del presidente Donald Trump.

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El jefe de la diplomacia estadounidense, que ejerce también como asesor de Seguridad Nacional, llegó al palacio apostólico a las 11.10 (hora local) para el primer encuentro entre el pontífice y un miembro del gabinete Trump en casi un año. La audiencia a puerta cerrada se prevé de unos 30 minutos, y estará seguida de una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

La visita se produjo tras los cuestionamientos del presidente estadounidense al Papa por su postura frente a los conflictos bélicos internacionales. Antes de viajar a Roma, Rubio buscó bajar el tono de la disputa y afirmó que “hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, al señalar que uno de los principales temas será la libertad religiosa, un punto en el que Washington y la Santa Sede mantienen coincidencias.

Desde el Vaticano, Parolin confirmó que la reunión fue solicitada por Estados Unidos y adelantó que se trataría de “una conversación sincera”, según también había señalado el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch.