Termas de Río Hondo bajo la niebla: pronóstico de lluvias para hoy Jueves 7 de mayo de 2026

Los termenses experimentan un clima inestable con niebla moderada en la mañana y pronósticos de lluvia. Se espera que las temperaturas varíen significativamente en los próximos días.
Hoy, los termenses amanecieron con niebla moderada que cubre la ciudad, lo que ha generado una atmósfera fresca y húmeda. La temperatura actual se sitúa en 19.3 °C, con una sensación térmica similar, mientras que la humedad relativa alcanza el 100%, haciendo que el clima se sienta aún más fresco.
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A medida que avanza el día, se esperan lluvias moderadas a intervalos, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los termenses. Con temperaturas que oscilarán entre 13.9 °C y 24.3 °C, es recomendable estar preparados para un día variable.
Para mañana, el pronóstico indica un día soleado, con mínimas que alcanzarán los 10.1 °C y máximas de 19.3 °C. Este cambio en el clima ofrecerá un respiro a los termenses, quienes podrán disfrutar de un día despejado después de las lluvias de hoy.
Sin embargo, el sábado se prevé un regreso a un clima más variable, con parcialmente nublado y mínimas de 9.8 °C, mientras que la máxima no superará los 17.7 °C. Es un recordatorio de que la variabilidad del clima seguirá presente en la región.
En resumen, hoy los termenses deberán estar atentos a las condiciones de lluvia y la niebla, con un clima que promete ser dinámico. Las temperaturas para hoy serán entre 13.9 °C y 24.3 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días presenta alternativas más soleadas y frescas.