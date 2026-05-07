Termas de Río Hondo bajo la niebla: pronóstico de lluvias para hoy Jueves 7 de mayo de 2026

Los termenses experimentan un clima inestable con niebla moderada en la mañana y pronósticos de lluvia. Se espera que las temperaturas varíen significativamente en los próximos días.

Hoy 08:02

Hoy, los termenses amanecieron con niebla moderada que cubre la ciudad, lo que ha generado una atmósfera fresca y húmeda. La temperatura actual se sitúa en 19.3 °C, con una sensación térmica similar, mientras que la humedad relativa alcanza el 100%, haciendo que el clima se sienta aún más fresco.

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A medida que avanza el día, se esperan lluvias moderadas a intervalos, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los termenses. Con temperaturas que oscilarán entre 13.9 °C y 24.3 °C, es recomendable estar preparados para un día variable.

Para mañana, el pronóstico indica un día soleado, con mínimas que alcanzarán los 10.1 °C y máximas de 19.3 °C. Este cambio en el clima ofrecerá un respiro a los termenses, quienes podrán disfrutar de un día despejado después de las lluvias de hoy.

Sin embargo, el sábado se prevé un regreso a un clima más variable, con parcialmente nublado y mínimas de 9.8 °C, mientras que la máxima no superará los 17.7 °C. Es un recordatorio de que la variabilidad del clima seguirá presente en la región.

En resumen, hoy los termenses deberán estar atentos a las condiciones de lluvia y la niebla, con un clima que promete ser dinámico. Las temperaturas para hoy serán entre 13.9 °C y 24.3 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días presenta alternativas más soleadas y frescas.