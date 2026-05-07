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La Banda se prepara para la lluvia: clima variable para hoy Jueves 7 de mayo de 2026

Hoy se espera un clima variable en La Banda, con lluvias moderadas y temperaturas agradables. Los bandeños deberán estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas.

Hoy 08:11

Los bandeños se despertaron hoy con un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 21.3 °C y una sensación térmica similar. La humedad elevada, del 94%, indica que el día podría traer algunas sorpresas climáticas.

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Para el día de hoy, se prevé lluvia moderada a intervalos, lo que podría generar ciertas complicaciones en las actividades al aire libre. La temperatura mínima se ubicará en 13.5 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24.8 °C, brindando un respiro del calor intenso.

El viento, que sopla a 25.6 km/h desde el SSW, también podría influir en la sensación térmica de los bandeños, quienes deben estar atentos a los cambios. Se recomienda a los habitantes que lleven paraguas, ya que las precipitaciones pueden ser inesperadas.

Para el día siguiente, el clima se tornará soleado, con una mínima de 10.1 °C y una máxima de 19.5 °C. Este cambio permitirá que los bandeños disfruten de un día más ameno, ideal para salir y disfrutar del aire libre.

Finalmente, el pronóstico para el viernes 9 de mayo también será soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 10.3 °C de mínima y 17.3 °C de máxima. Este clima favorable será un alivio después de las lluvias de hoy, permitiendo que los bandeños disfruten de un fin de semana agradable.

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