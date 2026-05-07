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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAY 2026 | 19º
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La secuela de Mortal Kombat se suma a la cartelera de Cine Sunstar

Además, llega la cinta de terror Hokum: La maldición de la bruja. Entrá en la nota y disfrutá de los avances.

Hoy 09:24

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, el plato fuerte es la secuela de Mortal Kombat, una nueva adaptación de uno de los videojuegos más populares de la historia.

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Pero además, se suma la cinta de terror Hokum: la maldición de la bruja, otra alternativa para los cinéfilos santiagueños.

Mortal Kombat 2. Los guerreros más queridos, incluyendo a Johnny Cage, luchan juntos en un combate definitivo contra el malvado Shao Kahn, cuyo reino amenaza con destruir la Tierra y a quienes la protegen. Protagonizada por Karl Urban, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin y Jessica McNamee.

Hokum: La maldición de la bruja. Cuando el novelista Ohm Bauman se retira a una posada remota para esparcir las cenizas de sus padres, lo consumen las historias de una bruja que acecha la suite nupcial. Visiones inquietantes y una desaparición impactante lo obligan a confrontar los rincones más oscuros de su pasado.

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