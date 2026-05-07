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Marchese amplió denuncia contra socios del fallecido financista Maldonado y aportó documentación clave

El inversionista aseguró haber detallado su vínculo con el financista fallecido y con otros implicados, en el marco de una causa por presunta defraudación por más de 200 mil dólares.

Hoy 06:35

El inversionista Alejandro Martín Marchese amplió este jueves su denuncia en contra de socios del fallecido financista Martín Maldonado, aportando chats, documentación y precisiones sobre su relación con Gastón Iván Roldán y la esposa de Maldonado, Evelin María Tasada.

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De acuerdo a su abogado, Diego Lindow —quien comparte la representación con Jorge Navarro—, “Marchese explicó todo, en especial chats con Roldán, y dejó en claro el vínculo iniciado en octubre de 2024, al celebrar con Maldonado un contrato de mutuo dinerario por U$S 200.000”.

Tras la muerte de Maldonado, ocurrida el 2 de marzo, el inversionista decidió accionar judicialmente contra los socios del financista. Los delitos enrostrados son “defraudación por retención indebida y desbaratamiento de derechos acordados”, según consta en la presentación.

En su declaración, Marchese detalló las condiciones del préstamo, señalando que fue por U$S 200.000, cancelable en un plazo de 15 meses, con la posibilidad de una renovación. Asimismo, se estableció un interés compensatorio del 30% anual, con el pago de 15 cuotas mensuales, a abonarse entre el 1 y el 10 de cada mes.

En caso de mora, las partes acordaron la aplicación de un interés punitorio del 2,5% mensual, proporcional al tiempo de atraso. Como garantía de restitución del préstamo, se firmó un pagaré por U$S 200.000, correspondiente al capital, el cual “será restituido al cancelarse las cuotas adeudadas”.

Finalmente, el acuerdo contemplaba que ni el capital ni los intereses compensatorios podían ser cancelados de forma anticipada, total o parcialmente, respecto de las fechas pactadas para su devolución.

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