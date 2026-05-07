Rachel Zegler protagonizará un drama musical sobre la crisis del SIDA junto a Adrien Brody

La actriz encabezará “Last Dance”, una película que combinará música, romance y drama en el contexto de una de las crisis sanitarias más impactantes del siglo XX.

Hoy 07:09

La actriz Rachel Zegler será la figura central de “Last Dance”, un nuevo drama musical ambientado en la crisis del SIDA, donde compartirá elenco con Adrien Brody y Ben Platt.

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Zegler, reconocida por su papel en West Side Story, no solo protagonizará la historia sino que también interpretará las canciones originales compuestas por Platt, quien además forma parte del elenco. La película estará dirigida por Karim Aïnouz, una de las figuras destacadas del cine contemporáneo brasileño.

El film se basa en el artículo autobiográfico “The Last Dance with My Dad”, escrito por Emily Ziff Griffin para The New Yorker en 2021, quien también se encarga de la adaptación del guion.

En la historia, Zegler interpretará a Emma, una joven que viaja junto a su padre, Elliot —personaje a cargo de Brody—, un reconocido compositor de Broadway. El viaje se desarrolla en un crucero gay por el Caribe en 1991, donde Emma, la única mujer heterosexual a bordo, experimenta un inesperado primer amor con un tripulante.

Rachel Zegler

A medida que avanza la trama, el contexto de la crisis del SIDA cobra protagonismo, afectando directamente a Elliot y obligando a padre e hija a enfrentar verdades no dichas en medio de un entorno atravesado por la incertidumbre y la fragilidad.

En cuanto a la producción, el proyecto está a cargo de Fifth Season y 51 Entertainment, mientras que FilmNation Entertainment llevará adelante las ventas internacionales en el mercado de Cannes. La distribución en Estados Unidos será gestionada por Fifth Season junto a CAA Media Finance.

Sobre la película, Aïnouz expresó que busca retratar “una época en la que la esperanza y la celebración permitieron a la comunidad queer atravesar una de las peores crisis del siglo pasado”, y definió a “Last Dance” como un relato universal y urgente, donde la alegría aparece como una forma de resiliencia.