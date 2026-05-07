Ana de Armas apuesta al cine político con un film sobre la detención de Pinochet

La actriz protagonizará “Impunity”, un thriller de espionaje basado en hechos reales que abordará las tensiones judiciales y políticas tras el arresto del exdictador chileno en Londres.

Hoy 07:14

La actriz Ana de Armas encabezará el elenco de “Impunity”, un thriller político y de espionaje inspirado en uno de los casos judiciales más resonantes de la historia reciente. El film también contará con la participación de Sebastian Stan y será dirigido por Felipe Gálvez.

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Ambientada en 1998, la película reconstruye el contexto del arresto en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet, ocurrido años después de dejar el poder. Este hecho marcó un precedente al poner en debate la posibilidad de juzgar a un exjefe de Estado fuera de su país, en el marco de la justicia internacional.

La trama sigue dos operaciones paralelas que se desarrollan en secreto: por un lado, un mercenario vinculado a una ONG, y por otro, un emisario del gobierno chileno. Ambos personajes se ven inmersos en una red de conspiraciones, traiciones y maniobras políticas, mientras el proceso judicial avanza en medio de presiones y tensiones diplomáticas.

El guion está basado en el libro Calle Londres 38, del jurista y escritor Philippe Sands, que analiza en profundidad este caso considerado uno de los más significativos del derecho penal internacional.

Sobre el enfoque del proyecto, Gálvez explicó que busca “explorar las páginas borradas de nuestra historia”, utilizando el lenguaje del cine de espionaje no para exaltar las conspiraciones, sino para mostrar cómo “la justicia puede ser negociada, retrasada y convertida en un espectáculo”.

La producción se lleva adelante en locaciones internacionales como Chile, España y el Reino Unido, con diálogos en inglés y español, y cuenta con la participación de productoras de Europa y América Latina. Por el momento, el film no tiene fecha de estreno confirmada.