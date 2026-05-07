Rooney Mara se suma a “Quest For Love”, una historia sobre amor y conflicto familiar

La actriz protagonizará y será productora ejecutiva de este drama dirigido por Antonia Campbell-Hughes, que se presentará en el mercado de Cannes.

Hoy 07:32

Rooney Mara formará parte de “Quest For Love”, un nuevo drama que abordará los vínculos familiares y la complejidad de las emociones, y que será presentado en el Marché du Film del Festival de Cannes.

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En la película, Mara interpretará a Maris, una mujer descripta como profundamente compleja, que intentará explorar su capacidad de amar a partir de la relación con su hijo de diez años, de quien se encuentra distanciada. Además, la actriz también participará como productora ejecutiva del proyecto.

El film está escrito y dirigido por Antonia Campbell-Hughes, quien debutó con It Is in Us All y recientemente finalizó el rodaje de su segundo largometraje, “High End”.

La historia se sitúa en París, donde Maris se instala junto a su hijo Maxy tras haber crecido en un entorno atravesado por el trabajo de eutanasia de su padre. En ese contexto, la protagonista intentará reconstruir el vínculo con el niño, que anhela su afecto, mientras lidia con su propia incapacidad para conectar emocionalmente.

A medida que avanza la trama, la personalidad magnética de Maris contrasta con hábitos nocturnos que sugieren una violencia latente, lo que complejiza aún más la relación con su hijo. El regreso de Alex, un antiguo amor, y su creciente cercanía con Maxy, derivarán en un conflicto que obligará a la protagonista a enfrentar una decisión extrema.

La producción estará a cargo de Wild Atlantic Pictures, con Macdara Kelleher y John Keville al frente. En tanto, WME Independent gestionará los derechos en Norteamérica y HanWay Films se encargará de la distribución global.

El proyecto fue desarrollado como parte de una iniciativa conjunta entre Screen Ireland y el Luxembourg Film Fund, destinada a impulsar a cineastas mujeres y no binarias.