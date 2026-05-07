Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAY 2026 | 19º
X
Policiales

Dudas y conmoción: investigan la muerte de un santiagueño en Santa Fe tras intervención policial en plena ruta

El hombre, de 30 años, ingresó sin vida al hospital de Cañada de Gómez tras ser reducido por la policía en la Ruta 9. La imágenes del procedimiento se viralizaron a través de las redes sociales.

Hoy 09:56
Santiagueño Santa Fe

Un joven de 30 años, oriundo de Añatuya, en Santiago del Estero, murió el domingo por la tarde-noche en la ciudad santafesina de Cañada de Gómez, en un hecho que es materia de investigación judicial. La víctima fue identificada como Matías Moreno, quien residía en esa localidad por motivos laborales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, donde, según pudo reconstruirse a partir de imágenes de un video difundidas en redes sociales, el hombre caminaba por el centro de la calzada con movimientos zigzagueantes, lo que representaba un riesgo tanto para sí mismo como para los conductores.

En uno de los videos se observa cómo un automovilista intenta persuadirlo para que se retire del lugar, aunque sin éxito, ya que el joven se interponía en la circulación vehicular.

Minutos más tarde, llegó un móvil policial. De acuerdo con las imágenes, el hombre se resistió a la intervención, por lo que al menos cuatro efectivos debieron reducirlo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San José, donde, según informaron fuentes médicas, ingresó sin signos vitales.

Ante la gravedad del hecho, intervino el fiscal de turno, quien dispuso una serie de medidas, entre ellas la realización de la autopsia para establecer las causas del fallecimiento y definir los pasos a seguir en la investigación.

Hasta el momento, no se difundió información oficial por parte de la policía. El cuerpo aún no fue entregado a sus familiares, quienes viajaron a la ciudad santafesina para interiorizarse sobre las circunstancias del caso.

El hecho abre diversos interrogantes que deberán ser esclarecidos a partir de los peritajes y estudios forenses, en un contexto que genera conmoción y demanda un análisis prudente.

TEMAS Añatuya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un camión cargado con algodón quedó sin frenos y volcó sobre la Ruta Provincial 11
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes
  3. 3. Polémica por una gigantesca imagen de San La Muerte en La Bajada
  4. 4. Representantes gremiales alertaron sobre la crisis económica, la caída del consumo y el deterioro salarial
  5. 5. Marchese amplió denuncia contra socios del fallecido financista Maldonado y aportó documentación clave
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT