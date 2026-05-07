Irán analiza la propuesta de Estados Unidos, pero su programa nuclear traba el acuerdo

Las conversaciones entre Washington y Teherán avanzan con tensión, mientras persisten desacuerdos clave que frenan un posible entendimiento para poner fin al conflicto.

Hoy 10:11

Irán analiza la propuesta de Estados Unidos en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra, aunque el avance de un posible acuerdo se encuentra condicionado por el programa nuclear iraní, que continúa siendo el principal punto de fricción entre ambas partes y dificulta el cierre de un entendimiento.

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Desde Dubái, autoridades confirmaron que Teherán está revisando las últimas propuestas estadounidenses, en un escenario marcado por la presión política y militar impulsada por el presidente Donald Trump. El mandatario advirtió que, si no se logra un acuerdo, podrían reanudarse los bombardeos sobre Irán.

Trump sostuvo además que cualquier entendimiento depende de que Teherán acepte condiciones vinculadas a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético global. “Si no aceptan, empiezan los bombardeos”, afirmó en redes sociales.

El programa nuclear iraní, principal punto de bloqueo

El avance diplomático sigue trabado por el programa nuclear iraní, considerado el eje central del conflicto. Según lo trascendido, Estados Unidos busca incluir en el eventual acuerdo una suspensión del enriquecimiento de uranio, además de controles internacionales más estrictos sobre las instalaciones iraníes.

Desde el Ministerio de Exteriores de Irán, el portavoz Esmaeil Baghaei aseguró que Teherán había “rechazado enérgicamente” propuestas previas, aunque confirmó que la última versión presentada por Washington aún se encuentra bajo análisis.

Un memorando en discusión entre las partes

Las negociaciones giran en torno a un posible memorando de una página que permitiría declarar el fin de la guerra y abrir un plazo de 30 días para resolver los puntos más sensibles. Entre ellos figuran el levantamiento de sanciones, la liberación de fondos iraníes congelados y la situación del estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca considera que existe margen para un acuerdo, aunque no brindó detalles sobre el contenido final del documento ni sobre los plazos de definición.

El conflicto se mantiene en un contexto de alta inestabilidad, con operaciones militares, bloqueos marítimos y presión diplomática cruzada. En ese marco, el programa nuclear iraní continúa siendo el principal obstáculo para destrabar un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán.

Ataques de Israel en Líbano: ofensiva contra objetivos de Hezbollah

En paralelo a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron adelante una nueva serie de ataques en el sur de Líbano contra posiciones del grupo Hezbollah, en el marco de la escalada regional que continúa pese a los intentos de contención diplomática. La ofensiva incluyó blancos militares estratégicos distribuidos en distintos puntos del territorio libanés.

Según el comunicado oficial difundido por el Ejército israelí, fueron atacadas más de 15 infraestructuras vinculadas a la organización, entre ellas almacenes de armas, centros de producción de armamento, cuarteles generales y sitios de lanzamiento. También se reportaron impactos sobre edificios utilizados con fines militares.

Las autoridades israelíes sostuvieron que estos espacios eran utilizados por Hezbollah para planificar y ejecutar ataques contra fuerzas israelíes desplegadas en la frontera. En ese contexto, aseguraron que los objetivos alcanzados formaban parte de una red operativa activa en el sur libanés.

Además, en el desarrollo del operativo se informó la destrucción de lanzadores de cohetes desde los cuales se habrían realizado disparos hacia territorio israelí en días recientes. Mientras tanto, el intercambio de ataques continúa elevando la tensión en la frontera, en un escenario que mantiene en alerta a la región.