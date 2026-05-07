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El merendero Niño Jesús se sumó a la concientización por el Día de la Celiaquía

El merendero del barrio Santa Teresita se vistió de verde para visibilizar la celiaquía y promover la inclusión.

Hoy 10:01
Merendero Niño Jesús

En el marco del Día Internacional de la Celiaquía, el merendero Merendero Niño Jesús realizó una jornada de sensibilización para visibilizar la realidad que atraviesan las personas celíacas y promover una sociedad más inclusiva.

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Día de la Celiaquía Día de la Celiaquía

El espacio comunitario, ubicado en el barrio Santa Teresita, se vistió de verde, color que identifica la campaña de concientización, con el objetivo de acompañar la fecha y generar mayor información sobre esta condición alimentaria.

“La celiaquía no se ve, pero se vive”, expresaron durante la actividad.

La jornada también buscó reforzar el mensaje de inclusión y empatía hacia quienes deben mantener una alimentación libre de gluten para preservar su salud. En ese sentido, destacaron que una comunidad informada contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas celíacas y a garantizar espacios más seguros y accesibles.

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