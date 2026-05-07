Caso hantavirus: rastrean a 29 pasajeros en todo el mundo que desembarcaron antes del alerta

El crucero, que había partido desde Argentina, registró un brote de hantavirus y ahora buscan localizar a 29 pasajeros que desembarcaron antes de la alerta sanitaria.

Hoy 09:26

El brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius generó preocupación internacional luego de que se conociera que decenas de pasajeros dejaron el barco antes de que se confirmara oficialmente la presencia del virus.

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La naviera informó que el 24 de abril unas 30 personas desembarcaron en la isla de Santa Elena, aunque una de ellas correspondía al cuerpo del turista neerlandés fallecido días antes. De esta manera, son 29 los pasajeros que abandonaron la embarcación y que actualmente son buscados por autoridades sanitarias de distintos países.

Hasta ahora, la empresa solo había comunicado que en esa escala habían descendido el cuerpo de la víctima y su esposa, quien posteriormente también murió. Sin embargo, el nuevo parte oficial confirmó que el grupo era mucho más amplio y estaba compuesto por viajeros de múltiples nacionalidades.

Según detalló la compañía, entre los pasajeros había ciudadanos del Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Suiza y Turquía, además de personas provenientes de Alemania, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, Singapur y San Cristóbal y Nieves. También se indicó que dos nacionalidades no fueron informadas.

Hantavirus.

La difusión de estos datos activó protocolos de seguimiento epidemiológico en varios países. Aunque la transmisión de hantavirus entre humanos es poco habitual, las autoridades buscan localizar a quienes estuvieron en el barco para monitorear posibles síntomas y reconstruir contactos estrechos.

De acuerdo con reportes oficiales y medios internacionales, todavía no se logró establecer el paradero de varios de los pasajeros, lo que complica las tareas sanitarias mientras el crucero continúa su recorrido rumbo a las Islas Canarias.