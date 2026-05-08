“El único que sana y libera es Jesús”: Bokalic cuestionó los cultos a “San La Muerte” y pidió fortalecer la fe cristiana

El arzobispo de Santiago del Estero advirtió sobre la expansión de devociones que “no tienen nada de cristiano” y remarcó que generan desorientación, especialmente en los sectores más vulnerables.

Hoy 22:04

El arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic, se refirió al avance de cultos vinculados a “San La Muerte” y afirmó que esas prácticas “no tienen nada que ver con la fe cristiana”, al tiempo que remarcó que “el único que sana y libera es Jesús”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Radio Panorama, luego de que el Arzobispado difundiera un comunicado para alertar a la comunidad católica sobre este tipo de devociones.

“No existió ningún San La Muerte. Esto no tiene nada de cristiano ni de católico”, expresó Bokalic, quien sostuvo que estas prácticas responden a expresiones de religiosidad pagana y generan confusión entre los fieles.

El arzobispo explicó que muchas personas recurren a estos cultos en medio del sufrimiento, el dolor o la desesperación, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. Sin embargo, insistió en que la Iglesia tiene una respuesta distinta frente a esas situaciones.

“Muchos recurren a estas devociones frente al sufrimiento y al dolor. Pero nosotros tenemos una respuesta: la cruz de Jesús, su entrega y su sacrificio para rescatarnos y sanarnos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que detrás de estas prácticas existe un trasfondo ligado “al mal, la venganza y el odio”, por lo que consideró importante acompañar y orientar a la comunidad para evitar desinformación.

“Este tipo de devociones hace mucho daño y mucha desorientación a la gente, particularmente a los más alejados y abandonados”, señaló.

Bokalic también cuestionó que se intente colocar estas imágenes o expresiones en el mismo plano que figuras reconocidas por la Iglesia Católica, como la Virgen de Luján, Mama Antula o el Señor de los Milagros de Mailín.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra”, sostuvo.

Finalmente, el arzobispo reafirmó el mensaje central de la Iglesia frente al sufrimiento humano y llamó a fortalecer la fe cristiana desde la comunidad y la oración.

“El único que sana y el único que libera es Jesús el Salvador”, concluyó.