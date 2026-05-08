Conmoción: una beba de tres meses murió tras caer la rama de un árbol sobre su casa

La pequeña estaba en brazos de su madre cuando un árbol seco se desplomó por los fuertes vientos que azotaron la localidad de El Soberbio durante el temporal.

Hoy 21:37

Una beba de tres meses murió este jueves por la noche cuando la rama de un árbol seco cayó sobre su casa. El incidente ocurrió en el Paraje Dos de Abril de la ciudad El Soberbio, provincia de Misiones.

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Según confirmaron las autoridades, la beba, identificada como Yenifer Milagros Batista, estaba en brazos de su madre, una joven de 18 años, cuando se desplomó el árbol debido a los fuertes vientos.

Debido al impacto, la pequeña sufrió un traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo, de acuerdo con la información del diario Primera Edición. La pequeña fue trasladada de emergencia a un hospital local, pero los médicos solo pudieron constatar que ya no tenía signos vitales.

Tras el hecho, los peritos y el personal policial completaron las tareas correspondientes y luego se entregó el cuerpo de la beba a la familia.