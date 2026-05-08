Continúa la asistencia a las familias afectadas por el desborde del río Utis en Sumampa

El ex intendente de Sumampa, Marcelo Bernasconi, encabezó una nueva jornada solidaria con controles médicos, vacunación, entrega de medicamentos y acompañamiento educativo para vecinos de El Albardón y La Estelita.

Hoy 21:19

El ex intendente de Sumampa, Marcelo Bernasconi, encabezó una nueva jornada de asistencia destinada a las familias damnificadas por el desborde del río Utis, en distintos parajes de la zona.

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Durante el operativo, el municipio trabajó junto a docentes de la escuela primaria y el jardín de El Albardón, además de personal sanitario, para acompañar a las familias afectadas y brindar respuestas a las distintas necesidades que atraviesan tras las inundaciones.

La asistencia alcanzó a vecinos de El Albardón, La Estelita y otros sectores rurales, donde se realizaron controles médicos, vacunaciones y entrega de medicamentos. Además, se distribuyeron alimentos y asistencia para animales, en un trabajo articulado entre el municipio y la Provincia.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió con el reencuentro entre las maestras y sus alumnos. Las docentes visitaron personalmente a los niños, revisaron carpetas, controlaron tareas y compartieron un momento cargado de emoción junto a las familias.

También participó personal de salud de la zona, que llevó adelante controles de rutina y vacunación para los pobladores afectados por el avance del agua.

Desde el municipio remarcaron que la asistencia continuará en los próximos días para acompañar a quienes todavía atraviesan dificultades debido al desborde del río.

“Esta es la forma de seguir trabajando juntos para llegar a todas las familias afectadas. Seguimos ayudando a sostener sus realidades, acompañándolos en sus necesidades diarias”, expresaron.