River recupera titulares para el clásico ante San Lorenzo y Coudet mete mano en el equipo

Tras el triunfazo ante Carabobo en Venezuela, el Millonario volverá a poner lo mejor que tiene para el duelo frente al Ciclón por el Torneo Apertura.

Hoy 21:06

River Plate dejó atrás la euforia por el agónico triunfo frente a Carabobo FC en la Copa Sudamericana y ya pone el foco en el cruce ante San Lorenzo por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Para ese compromiso, Eduardo Coudet volverá a apostar por sus habituales titulares y tendrá dos regresos fundamentales: Fausto Vera y Sebastián Driussi.

El entrenador millonario había reconocido públicamente la importancia de ambos futbolistas dentro del funcionamiento del equipo. De hecho, tras las lesiones de Vera y Driussi llegaron las únicas derrotas del ciclo ante Boca Juniors y Atlético Tucumán en el Estadio Monumental. Ahora, ambos dejaron atrás sus problemas físicos y volverán a estar desde el arranque.

Fausto Vera superó un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y regresará para acompañar a Aníbal Moreno en la mitad de la cancha. Por su parte, Driussi dejó atrás un nuevo desgarro y volverá a ocupar el puesto de centrodelantero titular.

La otra gran novedad pasa por la situación de Maximiliano Meza. El mediocampista regresó recientemente tras cinco meses de inactividad debido a una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda sufrida ante Boca en noviembre de 2025. Después de volver como titular frente a Atlético Tucumán y convertir un gol ante Carabobo, el ex Independiente podría ganarse un lugar en el equipo inicial. Si no llega desde el arranque, el juvenil Ian Subiabre aparece como alternativa.

Con estas recuperaciones, Coudet podrá presentar nuevamente una formación cercana a su once ideal y además administrar mejor las cargas físicas en medio de la doble competencia entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.

El probable equipo de River ante San Lorenzo

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.