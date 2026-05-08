Profundo dolor por la muerte de Ramón Marquetti: conmoción y sentidos mensajes de despedida en las redes sociales

El fallecimiento del creador de Carpas Marquetti causó impacto en la comunidad santiagueña. Familiares, amigos, instituciones y vecinos lo recordaron con afecto y expresaron su dolor a través de emotivos mensajes.

Hoy 18:43

La noticia del fallecimiento de Ramón Marquetti, reconocido creador de Carpas Marquetti, generó una profunda conmoción en la comunidad, donde era ampliamente apreciado tanto por su trayectoria laboral como por su calidad humana.

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La repentina partida del empresario causó tristeza entre quienes compartieron distintos momentos de su vida y hoy lo recuerdan con cariño. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, condolencias y palabras de acompañamiento dirigidas a su familia y seres queridos.

Amigos, conocidos, clientes e instituciones expresaron públicamente su pesar ante la pérdida de una persona muy querida y respetada en el ámbito local. Muchos destacaron su calidez, su compromiso con el trabajo y el vínculo cercano que mantenía con quienes lo rodeaban.

Una de las muestras de acompañamiento fue publicada por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, desde donde manifestaron: “La comunidad de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE acompaña con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Ramón Marquetti, pareja de la Tec. Soledad Román, nodocente de la FAyA. Rogamos oraciones por su eterno descanso y el consuelo de sus familiares”.

El fallecimiento de Ramón Marquetti dejó una fuerte huella de dolor entre quienes lo conocieron, mientras continúan multiplicándose las expresiones de afecto y despedida en su memoria.