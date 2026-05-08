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Tragedia en Ojo de Agua: hallaron muerto de un disparo en la cabeza a un policía en el cementerio

El cuerpo del hombre fue encontrado durante la noche del jueves. La principal hipótesis apunta a un suicidio.

Hoy 12:09

Un efectivo policial fue hallado sin vida durante la noche del jueves en el cementerio de Ojo de Agua, en un hecho que generó profunda conmoción entre vecinos y miembros de la fuerza.

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La víctima fue identificada como Damián Rodríguez, de aproximadamente 43 años, quien prestaba servicio en la Policía de la provincia. Según las primeras averiguaciones, el funcionario habría utilizado su arma reglamentaria para efectuarse un disparo en la cabeza.

El hallazgo motivó un importante despliegue policial en el lugar. Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes mientras efectivos de distintas dependencias trabajaban bajo las directivas de la fiscalía interviniente.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la principal hipótesis es la de un suicidio, aunque las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación. Además, allegados al efectivo indicaron que atravesaba una situación personal compleja.

En el caso interviene la fiscalía de turno junto con personal policial y peritos de Criminalística.

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