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Silva Neder recibió los informes anuales del Comité para la Prevención de la Tortura

El vicegobernador encabezó un encuentro en la Cámara de Diputados donde se presentaron los balances 2024 y 2025 del organismo provincial.

Hoy 12:06
Silva Neder

En un encuentro desarrollado esta mañana en el cuarto piso de la Cámara de Diputados, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder, recibió los Informes Anuales de Gestión correspondientes a los períodos 2024 y 2025 del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

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La entrega estuvo a cargo del presidente del Comité y Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. Daniel Escobar Correa, quien dio cumplimiento a lo establecido por la Ley 7.344 y el artículo 10 del Decreto Reglamentario N°2022-1786.  

Escobar Correa estuvo acompañado por miembros del mencionado Comité, entre ellos, Dr. Leandro Drube (Defensoría del Pueblo); Dr. Luis Santucho (representante del Poder Legislativo); Dra. Belén Trejo y Gabriel Sandoval (representantes Ministerio Público de la Defensa) y Dr. Mariano Zinny y Dr. José Rodrigo García (Secretaría de Derechos Humanos) y asesora legal, Dra. Johana Soria.

La Reunión, contó además con la presencia de autoridades legislativas, entre ellas la presidenta provisional de la Legislatura provincial, Norma Abdala de Matarazzo; el vicepresidente 1°, CPN Juan Manuel Beltramino y el secretario parlamentario, Dr. Luis Herrera.

Durante la audiencia, los integrantes del Comité destacaron que la estructura del informe fue diseñada bajo el concepto de "transparencia activa", facilitando el acceso a la información para toda la ciudadanía y consolidando el rol institucional del organismo.

Asimismo, subrayaron su disposición al diálogo constructivo y la articulación de políticas públicas con diversos sectores estatales y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de lograr mejoras sustantivas en la protección de los derechos fundamentales.

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