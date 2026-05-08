El misterioso video del “Súper RIGI” que compartió Javier Milei

El Presidente difundió un clip cinematográfico tras anunciar el nuevo régimen para atraer grandes inversiones extranjeras.

Hoy 11:53

El presidente Javier Milei difundió en sus redes sociales un llamativo video vinculado al denominado “Súper RIGI”, el nuevo esquema que el Gobierno busca impulsar para fomentar grandes inversiones en el país.

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El material audiovisual, con estética de tráiler cinematográfico, muestra un enorme buque de guerra identificado con la palabra “RIGI” avanzando en medio de una tormenta, en clara referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones promovido por la gestión libertaria.

La publicación apareció pocas horas después de que Milei anunciara el envío al Congreso de un proyecto para ampliar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios destinados a empresas que realicen inversiones millonarias en sectores estratégicos como minería y energía.

El anuncio fue realizado luego de la participación del mandatario en una conferencia del Milken Institute en California, donde adelantó que la iniciativa buscará facilitar el desembarco de capitales internacionales en la Argentina.