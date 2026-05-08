San La Muerte: el Arzobispo Bokalic señaló que "la auténtica fe católica no puede mezclarse con prácticas esotéricas"

La construcción de una imponente figura a San La Muerte en el departamento Banda generó debate social y motivó un pronunciamiento oficial de la Iglesia santiagueña.
La instalación de una gigantesca imagen de San La Muerte en la localidad de La Bajada desató una fuerte controversia en la comunidad santiagueña y en redes sociales, donde se multiplicaron tanto las críticas como las expresiones de apoyo a las creencias populares. En este contexto, el arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic, difundió un comunicado dirigido a los fieles para fijar la postura de la Iglesia.
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La estatua, ubicada en un predio privado dedicado a diversas expresiones espirituales, se convirtió en un punto de visitantes que llegan con ofrendas y muestras de devoción. Sin embargo, la convivencia de imágenes católicas con otras figuras consideradas paganas o ajenas al cristianismo encendió el debate.
Un llamado a cuidar la fe
En su mensaje, Bokalic advirtió sobre la presencia de “expresiones religiosas y pseudoreligiosas diversas”, donde se mezclan imágenes propias de la fe católica —como la Virgen María y los santos— con otras vinculadas a creencias supersticiosas, prácticas mágicas o cultos como San La Muerte.
El arzobispo fue enfático al señalar que “la auténtica fe católica no puede mezclarse con prácticas esotéricas o sincretismos religiosos”, ya que esto genera confusión entre los creyentes y desvirtúa el mensaje del Evangelio.
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En ese sentido, remarcó que la fe cristiana se basa en Jesucristo como único Señor y Salvador, e instó a los fieles a no buscar protección en elementos mágicos ni en prácticas ajenas a la doctrina católica.
Asimismo, pidió expresamente no temer a supuestas maldiciones o amenazas y llamó a abstenerse de participar en rituales vinculados a San La Muerte.
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El comunicado también reivindica el valor de la religiosidad popular santiagueña, a la que definió como un “tesoro espiritual” cuando conduce a la oración, la conversión y la vida comunitaria, pero advirtió que pierde su sentido cuando se mezcla con la superstición.
Finalmente, Bokalic exhortó a profundizar la formación cristiana, la lectura de la Biblia y la participación en los sacramentos, como camino para sostener una fe auténtica.