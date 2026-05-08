Adorni reapareció en una actividad de gobierno junto a Karina Milei y Diego Santilli

El jefe de Gabinete participó de la inauguración de un centro industrial automotriz en Zárate, donde destacó el rol del empresariado argentino.

Hoy 11:47

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció este viernes en una actividad de gobierno al participar de la inauguración de un centro industrial automotriz en la localidad bonaerense de Zárate.

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La actividad se desarrolló en la sede de Mercedes-Benz Camiones y Buses, donde el funcionario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Durante el acto, Adorni brindó un discurso en el que destacó el rol de la compañía dentro de la industria automotriz argentina y remarcó que fue una de las primeras empresas en ampliar sus inversiones a pocos meses de la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada.

En ese marco, repasó la trayectoria de Mercedes-Benz en el país y señaló que la firma mantuvo “un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina” durante distintos gobiernos.

El jefe de Gabinete también envió un mensaje al sector privado y destacó la capacidad de adaptación de los empresarios nacionales ante los cambios económicos del país.

“El empresario argentino siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes, por su capacidad de enfrentar obstáculos y salir adelante a pesar de las numerosas crisis que minaban el crecimiento”, sostuvo.

Según Adorni, el escenario actual es diferente. En ese sentido, afirmó que los empresarios argentinos, “antes acostumbrados a sobrevivir”, ahora trabajan “en el marco de una economía más ordenada y estable”.

Luego, el funcionario hizo un repaso por algunas iniciativas impulsadas por el oficialismo y aprobadas en el Congreso, entre ellas la Modernización Laboral, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, el RIMI y el acuerdo de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea.