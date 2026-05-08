El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 8 de mayo de 2026: jornada fría y algo nublado

Según el reporte oficial, la temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19°, en un día marcado por el ingreso de viento del sector sudoeste.

Hoy 00:21

La ciudad de Santiago del Estero tendrá este viernes 8 de mayo una jornada fría y con cielo algo nublado, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Según el reporte oficial, la temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19°, en un día marcado por el ingreso de viento del sector sudoeste.

Pronóstico extendido

Además, el organismo anticipó vientos de entre 7 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que aportará una mayor sensación de frío durante gran parte de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica una probabilidad del 0%, por lo que no se esperan lluvias para este viernes en la capital santiagueña.

Por otra parte, para el sábado se prevé un leve descenso de la temperatura máxima, con valores que oscilarán entre los 7° y 18°, además de probabilidad de chaparrones durante las primeras horas de la mañana.