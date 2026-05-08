Evacuaron el edificio de Rentas por una falsa alarma de incendio

El humo de una tostadora activó el sistema de emergencia y obligó a desalojar preventivamente el lugar.

Hoy 12:05

Un momento de tensión se vivió este viernes por la mañana en un edificio ubicado sobre calle Garibaldi, entre Sarmiento y Libertad, cuando se activó la alarma contra incendios y obligó a evacuar rápidamente a trabajadores y contribuyentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió cerca de las 8:40, cuando las personas comenzaron a salir del inmueble tras el disparo del sistema de emergencia. Como parte del protocolo, los ascensores dejaron de funcionar automáticamente, facilitando una evacuación segura por las escaleras.

Según se informó, el hecho se originó en el cuarto piso, donde empleados del sector se disponían a desayunar y encendieron una tostadora. El humo generado por el artefacto fue detectado por los sensores, lo que activó de inmediato la alarma.

Ante la posibilidad de un foco ígneo, se realizó una evacuación preventiva mientras personal de mantenimiento inspeccionaba el edificio. Tras la revisión, se confirmó que no había incendio ni riesgo para las personas.

Una vez controlada la situación, la encargada de mantenimiento desactivó la alarma y los trabajadores pudieron retomar sus actividades con normalidad.

Afortunadamente, el incidente no dejó heridos ni daños materiales.