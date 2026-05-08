Un mal matrimonio puede ser más perjudicial para la salud que la soltería

Un estudio de universidades estadounidenses revela que un mal matrimonio con frecuentes conflictos puede tener efectos adversos significativos en la salud de los involucrados.

Hoy 19:01

Un reciente estudio realizado por investigadores de las universidades de Nevada y Michigan ha revelado que un mal matrimonio con conflictos frecuentes puede tener un impacto negativo severo en la salud de las personas. Este análisis se basó en el monitoreo de 373 parejas heterosexuales para explorar las implicaciones de los desacuerdos en la salud física y mental de los cónyuges.

Según Rosie Shrout, una de las investigadoras, “hicimos un seguimiento de parejas casadas durante los primeros 16 años de matrimonio y comparamos la salud subjetiva de las esposas y los esposos que informaron una mayor cantidad de temas de conflicto con aquellos que reportaron menos”. Los hallazgos indicaron que los conflictos matrimoniales perjudicaban la salud de ambos cónyuges, siendo el impacto más significativo en los hombres.

Las parejas que lograron mantener un acuerdo sobre múltiples temas experimentaron beneficios para la salud en las primeras etapas de su relación; sin embargo, este efecto protector se desvaneció con el tiempo, especialmente en los años finales del matrimonio.

El estudio midió la salud subjetiva de los cónyuges a través de diversas preguntas que incluían si su salud interfería con su trabajo, problemas para dormir, y la presencia de síntomas como nerviosismo y dolores de cabeza. Estos indicadores son cruciales para entender el impacto que los conflictos pueden tener en el bienestar general.

Los conflictos en la relación pueden desencadenar respuestas fisiológicas dañinas en el cuerpo, como inflamación y aumento de hormonas del estrés, afectando no solo la salud emocional, sino también funciones vitales como la salud cardíaca y el sistema inmunológico.

A pesar de que otros estudios sugieren que las personas casadas suelen tener una vida más larga y saludable, los hallazgos de este estudio cuestionan la noción de que el matrimonio es siempre positivo. Según Shrout, “experimentar muchos conflictos en una relación es muy perjudicial para la salud, al igual que los comportamientos negativos como fumar y beber”.

Además, el estudio sugiere que la salud de las esposas no se ve tan afectada por el número de conflictos, mientras que el deterioro de la salud de los esposos sí está relacionado con la cantidad de desacuerdos. Verónica Lamarche, experta en psicología social, señala que las consecuencias fisiológicas de los conflictos pueden causar daños a largo plazo, y enfatiza la importancia de la comunicación efectiva para minimizar el impacto de los conflictos en la salud.