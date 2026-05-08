Miembros de la comisión directiva de la Fundación Mujer se reunieron con la intendente Fuentes

Desde la Fundación Mujer destacaron el compromiso de la jefa comunal durante su gestión, dedicada a fortalecer la promoción de derechos, la inclusión y la salud integral de las mujeres en la comunidad.

Hoy 19:27

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, recibió la visita protocolar de representantes de la Fundación Mujer, encabezadas por su presidenta, Delia Raab de Álvarez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También participaron de la reunión la secretaria de la institución, Liliana Ramírez de Abraham, además de vocales y voluntarias. Asimismo, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinski.

La Fundación Mujer reconoció a la jefa comunal por su gestión dedicada a fortalecer acciones de promoción de derechos, inclusión y salud integral de las mujeres en la comunidad.

La Ing. Fuentes destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones civiles, resaltando el compromiso de la Fundación Mujer en la construcción de una mejor calidad de vida para las santiagueñas.

Además, ambas partes coincidieron en continuar impulsando proyectos y actividades que beneficien a las familias y promuevan una mayor participación comunitaria.