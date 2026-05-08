Gustavo Fernández no fue convocado ante San Telmo y atraviesa sus últimas horas como jugador de Mitre

El delantero no integra la lista para el duelo por la fecha 13 de la Primera Nacional y su salida del Aurinegro podría resolverse en las próximas horas. Desde el club aseguran que se trata de una decisión personal del jugador.

Hoy 20:10

Gustavo Fernández atraviesa sus últimas horas como jugador de Club Atlético Mitre. Según trascendió desde la institución santiagueña, el delantero se encuentra negociando la rescisión de su vínculo y la salida podría terminar de definirse en las próximas horas.

El atacante no fue convocado para el partido frente a San Telmo correspondiente a la fecha 13 de la Primera Nacional, situación que rápidamente encendió las alarmas en el mundo Aurinegro. Si bien desde el club todavía no emitieron un comunicado oficial, reconocieron que el futbolista permanece en la ciudad y que la ausencia responde a una cuestión personal.

Hasta el momento no trascendieron detalles concretos sobre los motivos de la posible desvinculación, aunque todo indica que la decisión estaría relacionada directamente con el propio jugador.

La salida de Fernández representaría una baja sensible para el plantel de Mitre, que continúa peleando por mejorar su posición en la Primera Nacional y necesita sumar puntos importantes en las próximas fechas para mantenerse competitivo dentro de la categoría.

Mientras tanto, el cuerpo técnico se enfoca en el compromiso ante San Telmo, a la espera de una definición oficial sobre el futuro del delantero, que parece tener un ciclo prácticamente cumplido en el conjunto santiagueño.