La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos al ballet folclórico Jorge Newbery

Durante el encuentro, representantes del ballet agradecieron a la jefa comunal por su permanente apoyo a las instituciones artísticas y culturales de la comunidad.

Hoy 19:24

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, mantuvieron una reunión institucional con representantes del Ballet Folclórico Jorge Newbery, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el municipio y las expresiones culturales de la comunidad.

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Participaron del encuentro el director de la academia, Juan Carlos Roldán, acompañado por bailarines estables del elenco. También estuvo presente el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón.

El ballet agradeció a la jefa comunal por su permanente apoyo a las instituciones artísticas y culturales de la comunidad, así como por promover la difusión de las danzas e impulsar el talento de los jóvenes santiagueños.

La Ing. Fuentes reconoció la trayectoria de la academia y resaltó la importancia de acompañar iniciativas culturales que promuevan la identidad, la inclusión y la participación.