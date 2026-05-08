Sofía Zámolo rememora su experiencia con Ricardo Arjona en Apnea

Sofía Zámolo compartió su emoción por volver a ver a Ricardo Arjona y recordó su experiencia en el rodaje del videoclip Apnea, resaltando su impacto personal y profesional.

Hoy 19:11

La reconocida modelo Sofía Zámolo ha compartido su emoción por reencontrarse con el famoso músico Ricardo Arjona, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En esta publicación, Zámolo recordó el significativo rodaje del videoclip de la canción Apnea, que tuvo lugar hace 12 años en Malibú, California.

La modelo, quien fue la protagonista del videoclip, expresó: “Uno de los momentos más lindos de mi trabajo fue filmar junto a Ricardo Arjona el videoclip de su canción ‘Apnea’, una de mis preferidas por su letra y significado”. Este recuerdo ha marcado su trayectoria y es un testimonio de su relación profesional con el artista guatemalteco.

El rodaje se realizó en “las montañas y parque de Malibú, California”, un lugar que Zámolo recuerda con cariño. La fecha del rodaje, un 21 de marzo, coincide con su cumpleaños, lo que añade un significado especial a esta experiencia: “Yo venía de una separación después de muchos años de novia. Así que imagínense cómo estaba. Y cuando llamaron para decirme que había sido la elegida para su videoclip, llamé a mamá y a mis hermanos contándoles la noticia”.

Zámolo también compartió detalles sobre el ambiente de trabajo en el set: “Grabamos el día entero con un equipo de Makeup, peinado, vestuario y producción increíble, súper cálidos. Me citaron a las 5.30 am pero estaba tan nerviosa que llegué 1 hora antes por si me perdía en el camino”. Esta experiencia refleja no solo su profesionalismo, sino también su dedicación al arte.

Además, expresó su alegría por volver a ver a Arjona, quien se presentará en el Movistar Arena este viernes, con la producción de Fénix Entertainment: “En unos días voy a ver su show acá. Sin dudas, un artista que se escuchaba mucho en casa gracias a mi hermana, mis amigas y mis primas”.

Finalmente, Sofía Zámolo concluyó su emotivo relato con un agradecimiento: “Qué belleza fue haber podido trabajar juntos. Por siempre agradecida @ricardoarjona con vos y con todo tu equipo”. Este testimonio destaca la admiración y el respeto que siente por Arjona y su equipo, consolidando su experiencia en el mundo del entretenimiento.