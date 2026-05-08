La Orquesta Estable de la UNSE y el Coro de la UCSE compartirán escenario en el Paraninfo por primera vez

El concierto será este lunes 11 de mayo, a las 19 horas y se enmarca dentro de las actividades del acto central por el aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Hoy 18:18

En el marco de las actividades por el 53° aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Orquesta Estable de la UNSE y la Agrupación Coral de Cámara de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) protagonizarán una velada inédita: actuarán juntos por primera vez en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria.

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El concierto se realizará este lunes 11 de mayo, a las 19, horas, como parte de la gala artística que acompañará el acto central por el aniversario de la casa de estudios. La propuesta reunirá a más de 60 artistas en escena y ofrecerá un repertorio que combinará música académica universal, obras latinoamericanas y piezas emblemáticas vinculadas al espíritu universitario.

El director de la Orquesta Estable de la UNSE, Pedro Barbieri, destacó la importancia del encuentro y remarcó el valor simbólico de esta presentación conjunta. “Por primera vez la UNSE va a ser anfitriona del coro de la Universidad Católica. Eso genera una expectativa doble porque vamos a compartir escenario y construir una experiencia sonora conjunta”, expresó en diálogo con Radio Universidad.

La gala contará, en una primera parte, con la presentación del coro dirigido por Mariano Adolfo Valladares, que interpretará obras de la literatura universal y música latinoamericana. Luego será el turno de la Orquesta Estable de la UNSE, que ofrecerá piezas de Mozart y fragmentos de música de películas de John Williams, entre ellas composiciones de “La Lista de Schindler”.

Finalmente, ambos ensambles compartirán escenario para interpretar el “Ave Verum Corpus” de Mozart, el “Gloria” de Vivaldi y el tradicional “Gaudeamus Igitur”, fragmento de la Obertura Académica de Brahms, considerado el himno universal de las universidades.

Barbieri explicó que la preparación del espectáculo demandó semanas de trabajo conjunto y coordinación artística entre ambas agrupaciones. “No hay subordinación entre coro y orquesta, hay coordinación. La idea es armonizar ambas expresiones para lograr un resultado colectivo y enriquecedor para el público”, señaló.

Asimismo, resaltó la emoción personal que representa este concierto: “Es la primera vez que el coro de la universidad Católica viene a nuestra casa y lo hace en el marco de un acontecimiento tan importante como es nuestro aniversario. Eso nos genera una enorme alegría”.

Por su parte, el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, puso en valor la articulación institucional entre ambas universidades y agradeció el acompañamiento de la UCSE para concretar esta propuesta cultural conjunta.

“Este encuentro artístico fortalece los lazos entre instituciones que comparten el compromiso con la educación y la cultura. Celebramos la posibilidad de trabajar de manera articulada y generar espacios que enriquecen la vida universitaria y la comunidad santiagueña”, expresó.

El rector también destacó el rol de la Orquesta Estable como un espacio cultural de referencia dentro de la universidad pública y remarcó la importancia de seguir promoviendo iniciativas que acerquen el arte y la música a la sociedad.

La presentación será con entrada libre y gratuita y forma parte de una agenda aniversario que busca fortalecer el encuentro de la comunidad universitaria a través del deporte, la cultura y la participación colectiva.