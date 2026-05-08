Sentencia firme de tres años de prisión por violento robo en Tucumán

Mauricio Juárez fue condenado a tres años de prisión por un violento robo en San Miguel de Tucumán, tras un acuerdo de juicio abreviado con la víctima y su defensa.

Hoy 17:47

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, liderada por María del Carmen Reuter, ha presentado un acuerdo de juicio abreviado en relación al caso de Mauricio Juárez, quien fue condenado por un robo violento ocurrido en San Miguel de Tucumán.

El suceso se produjo el 30 de octubre de 2025, aproximadamente a las 14:30 horas, en una vivienda situada en Alberdi al 1300. En esta ocasión, Juárez ingresó al domicilio junto a su hermano, aprovechando la tapia trasera del inmueble.

Según la acusación, Juárez saltó una tapia de 2,7 metros y, tras patear una puerta, irrumpió en la casa, donde amenazó a la propietaria, indicándole que no gritara o la mataría.

Después de un forcejeo, el delincuente sustrajo un teléfono celular y otros objetos de valor, como dos ollas Essen, prendas de vestir, auriculares y parlantes, que fueron entregados a su hermano antes de que ambos se dieran a la fuga.

Las partes involucradas acordaron una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser declarado autor del delito de robo agravado por la forma en que se cometió el ilícito.

Durante la audiencia, Juárez aceptó su culpabilidad, y el juez homologó el convenio de juicio abreviado, ordenando su reclusión en una unidad penitenciaria. La sentencia se considera firme, dado que no se interpuso recurso de apelación por parte de las partes.