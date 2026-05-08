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Nico Vázquez tuvo un romántico gesto con Dai Fernández y emocionó a sus fans

El posteo del actor puso nuevamente el foco en una pareja que sigue mostrándose unida y feliz frente a las cámaras y en redes.

Hoy 18:13

Nico Vázquez volvió a llamar la atención en redes sociales con un tierno gesto dedicado a Dai Fernández por su cumpleaños. El actor compartió una publicación especial para saludar a su pareja y dejó en evidencia el gran momento que atraviesan juntos.

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A través de un posteo público, Nico reunió varias imágenes donde se los ve disfrutando de distintos momentos compartidos, entre abrazos, sonrisas y miradas cómplices. La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, que celebraron la demostración de amor.

Junto al collage de fotos, el actor escribió una frase breve pero muy significativa: “Te merecés ser feliz en todo y más”.

A casi siete meses de haber blanqueado la relación, ambos siguen mostrándose muy unidos tanto en eventos públicos como en redes sociales. A pesar de los rumores y la exposición mediática que rodeó el inicio de su historia, la pareja continúa afianzando su presente y apostando a su vínculo sin ocultarlo.

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