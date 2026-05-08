La Cañada fortalece el desarrollo emprendedor y apuesta al crecimiento de la producción local

La Comisión Municipal llevó adelante una jornada de trabajo junto a representantes de la Unión Industrial de Santiago del Estero (UISDE), con el objetivo de fortalecer el desarrollo emprendedor y potenciar el crecimiento de las productoras locales.

Hoy 17:44

El encuentro se realizó en la Sala de Producción y contó con la participación de “Mujeres de La Cañada”, quienes vienen desarrollando distintas iniciativas vinculadas a la elaboración artesanal de dulces y mermeladas con identidad regional.

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Durante la actividad se abordaron estrategias para mejorar los procesos de producción, ampliar las posibilidades de comercialización y generar herramientas que permitan transformar los emprendimientos familiares en proyectos sostenibles con proyección de crecimiento.

En ese marco, se trabajó sobre aspectos relacionados con la excelencia artesanal, la incorporación de nuevas herramientas de desarrollo y la posibilidad de abrir nuevos mercados para que los productos elaborados en la localidad puedan llegar a más consumidores.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de articulación entre instituciones y emprendedores locales.

“Creemos profundamente en el potencial de nuestra gente y especialmente en el enorme trabajo que vienen realizando las mujeres emprendedoras de La Cañada. Estas acciones permiten acompañar su crecimiento, brindar herramientas y abrir nuevas oportunidades para fortalecer la producción local”, expresó.

Asimismo, Abiakel remarcó que desde la Comisión Municipal se continúa impulsando políticas orientadas al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de la economía regional.

“Cuando el Estado, las instituciones y los emprendedores trabajan de manera conjunta, se generan oportunidades reales de crecimiento para toda la comunidad. Nuestro objetivo es seguir tendiendo puentes que permitan transformar el talento y el esfuerzo de nuestros productores en más desarrollo para La Cañada”, añadió.

Desde la organización también agradecieron el acompañamiento de la UISDE y el compromiso de las productoras que participaron activamente de la jornada, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo iniciativas que impulsen el trabajo local y el agregado de valor a las producciones de la región.