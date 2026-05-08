Con Brey en el arco, Úbeda definió el equipo de Boca para enfrentar a Huracán

El entrenador xeneize volverá a poner a los titulares tras la derrota ante Barcelona por Copa Libertadores. El arquero respondió bien físicamente y será de la partida frente al Globo.

Hoy 19:54

Después del duro golpe sufrido ante Barcelona Sporting Club en la Copa Libertadores, Boca Juniors cambia rápidamente el chip y pone toda su atención en el Torneo Apertura. En la práctica de este viernes, Claudio Úbeda dejó atrás la rotación y confirmó el regreso de los habituales titulares para el duelo frente a Huracán.

La principal incógnita estaba en el arco y finalmente quedó despejada: Leandro Brey respondió de buena manera en el entrenamiento y será titular este sábado. El arquero arrastraba molestias producto del fuerte golpe sufrido en la derrota en Guayaquil, donde terminó con una inflamación y un importante hematoma en la zona inguinal.

Las pruebas físicas realizadas en las últimas horas dejaron tranquilidad en el cuerpo técnico y el ex arquero de Los Andes estará desde el arranque. De esta manera, Javier García volverá al banco de suplentes luego de haber sumado minutos oficiales tras más de dos años de inactividad. El tercer arquero convocado será el juvenil Fernando Rodríguez.

En cuanto al resto del equipo, Úbeda apostará nuevamente por la base titular y la principal novedad será el regreso de Adam Bareiro, quien ya cumplió la fecha de suspensión internacional y reemplazará a Milton Giménez en el ataque.

La defensa volverá a tener a sus habituales nombres con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Mientras tanto, el mediocampo seguirá teniendo como eje principal a Leandro Paredes, acompañado por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Además, una de las buenas noticias para el cuerpo técnico fue la recuperación de Ánder Herrera, quien trabajó con normalidad y será una alternativa importante desde el banco de suplentes.

El probable equipo de Boca ante Huracán

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.