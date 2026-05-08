Allanamientos por narcomenudeo en Monte Quemado: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a dos personas

La Policía realizó allanamientos simultáneos tras una investigación por narcomenudeo. Incautaron más de 90 gramos de cocaína, marihuana, motos y casi 640 mil pesos en efectivo.

Hoy 21:21

Un importante operativo antidrogas realizado en la ciudad de Monte Quemado permitió a la Policía de la Provincia desarticular presuntos puntos de venta de estupefacientes, con el saldo de dos personas detenidas y el secuestro de cocaína y marihuana listas para su comercialización.

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Los procedimientos fueron concretados por la Dirección General de Drogas Peligrosas, luego de varias semanas de investigación y recolección de pruebas, en el marco de una causa vinculada al narcomenudeo.

Las medidas judiciales fueron ejecutadas de manera simultánea en dos inmuebles, donde los efectivos secuestraron 81 envoltorios de nylon con cocaína y otras 9 fracciones compactadas de la misma sustancia, alcanzando un peso total de 93,75 gramos. Además, hallaron 4 envoltorios con marihuana, con un peso de 7,07 gramos.

Durante las requisas también se incautaron 639.500 pesos en efectivo, suma que sería producto de la actividad ilícita investigada, además de tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de nylon, tijeras y cucharas con restos de sustancia blanquecina, elementos utilizados para el fraccionamiento y armado de dosis.

En el lugar, la Policía secuestró además tres motocicletas que habrían sido utilizadas en el circuito de distribución de drogas. Entre ellas se encontraba una Honda Wave negra con numeración adulterada, además de una Honda Wave gris y una Honda CG 125.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas dos personas de 24 y 45 años, quienes quedaron alojadas en dependencias policiales a disposición de la Justicia interviniente.

Con este operativo, la fuerza provincial asestó un nuevo golpe al narcomenudeo en el interior santiagueño y ratificó el compromiso de continuar combatiendo la comercialización ilegal de drogas en todo el territorio provincial.