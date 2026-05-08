En vivo: Banfield y San Martín de Tucumán buscan los octavos de la Copa Argentina

El Taladro y el Santo tucumano se enfrentarán este viernes desde las 21:10 en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador avanzará a octavos, donde ya espera Midland.
Banfield y San Martín de Tucumán se medirán este viernes desde las 21:10 horas en el Estadio Padre Ernesto Martearena por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar de ronda y seguir soñando en el certamen federal.
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