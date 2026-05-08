Con dos cambios en la lista, Sarmiento viaja a Formosa en busca de su primera victoria

El Profesor visitará este domingo a San Martín de Formosa por una nueva fecha del Torneo Federal A. Víctor Riggio metió dos variantes en la nómina de convocados y el equipo necesita ganar para salir del fondo de la Zona 2.

Hoy 23:00

Sarmiento de La Banda ya tiene todo listo para afrontar un partido clave en el Torneo Federal A. El conjunto bandeño viajará rumbo a Formosa para enfrentar este domingo 10 de mayo desde las 16:30 horas a San Martín de Formosa, con la obligación de conseguir su primera victoria en el campeonato.

El equipo dirigido por Víctor Riggio atraviesa un presente complicado. En su última presentación cayó frente a Defensores de Vilelas en el Estadio Ciudad de La Banda y continúa en el último lugar de la Zona 2 con apenas 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas.

Luego de esa caída, el entrenador estuvo muy cerca de dejar su cargo, aunque finalmente recibió el respaldo tanto de la dirigencia como del plantel profesional, que decidieron sostener el proyecto en busca de revertir el delicado momento futbolístico.

Para este compromiso, el cuerpo técnico realizó dos modificaciones en la lista de convocados. Ingresaron Luis Perrone y Lucas Zaineddin, mientras que salieron Molina y Gerez, ambos afectados por lesiones.

Los convocados de Sarmiento para visitar a San Martín

Juan Mendonça

Sebastián Acuña

Cristian Díaz

Maximiliano Sánchez Arriola

Gonzalo Arriola

Adrián Toloza

Marcos Sánchez

Axel Ochoa

Manuel Palavecino

Iván Garzón

Israel Roldán

Ramiro Véliz

Lucas Zaineddin

Enzo Gutiérrez

Ramón Cancinos

Néstor Paz

Matías Cantoni

Maximiliano Núñez

Luis Perrone

Alan Tévez

Además, ya comenzó a perfilarse el probable equipo para enfrentar al conjunto formoseño. La formación sería con Juan Mendonça; Cristian Díaz, Maximiliano Núñez, Marcos Sánchez y Axel Ochoa; Manuel Palavecino, Sánchez Arriola, Alan Tévez e Israel Roldán; Ramón Cancinos o Iván Garzón y Enzo Gutiérrez.

El encuentro contará con el arbitraje de Franco Sebastián Rioja, acompañado por Bruno Pezzotta y Bruno Cejas como asistentes, mientras que Franco Ezequiel Campos será el cuarto árbitro.

Sin margen de error y con la necesidad urgente de sumar de a tres, Sarmiento intentará dar el golpe en Formosa para empezar a cambiar su historia en el campeonato.