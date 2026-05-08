Todo listo para el recital de Airbag: accesos, horarios y cortes de tránsito para el show

La organización confirmó cómo será el ingreso al predio, los puntos de circulación restringida y las medidas de seguridad previstas para el evento que se realizará este fin de semana.

Hoy 23:12

De cara al esperado recital de Airbag que se realizará este fin de semana, la organización difundió toda la información necesaria para quienes asistirán al espectáculo, incluyendo horarios, accesos habilitados, cortes de tránsito y medidas de seguridad.

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Según se informó, las puertas del predio se abrirán a las 18, mientras que el inicio del show está previsto para las 21 horas.

Además, se confirmó que habrá un importante operativo de seguridad tanto dentro como fuera del playón, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y el orden en los alrededores.

En relación con los accesos, desde la producción indicaron que el único ingreso habilitado será por la rotonda del Paseo de Food Trucks, ubicada sobre la Costanera Diego Armando Maradona.

Asimismo, la boletería funcionará en las inmediaciones señalizadas previamente por la organización.

Cortes de tránsito previstos

También se informó que durante la jornada habrá distintos cortes y restricciones vehiculares en sectores cercanos al predio.

Uno de los cortes se realizará en la intersección de avenida Núñez del Prado y Roca Norte, mientras que otro estará ubicado sobre la Costanera Diego Armando Maradona, a la altura de UPCN.

Por otra parte, desde la organización recordaron que no estará permitido ingresar con bebidas ni comida al predio del recital.