Ricardo Ávila palpitó el clásico ante Comercio: "Esto es matar o morir y vamos a morir ahí dentro"

Ricardo Ávila atraviesa un gran presente con Estudiantes de Huaico Hondo, uno de los líderes de la zona Capital en la Liga Santiagueña de Fútbol. En la previa de un duelo clave frente a Comercio Central Unidos, el delantero analizó el rendimiento del equipo y dejó frases fuertes pensando en el clásico.

“La misión era estar entre los punteros. Tuvimos un falso paso contra Yanda, pero pudimos remediarlo ante Central Córdoba”, expresó el atacante, haciendo referencia al objetivo que se planteó el plantel desde el inicio del torneo y a la rápida recuperación tras un resultado adverso.

Ávila también destacó el trabajo del cuerpo técnico y respaldó al entrenador Alex Zaineddin, resaltando su ambición y compromiso con el club. “Sabemos que Alex es un profesional, él quiere ser protagonista. Vamos paso a paso y tratamos de, con las herramientas que hay en el club, ser protagonistas”, afirmó.

Además, el delantero remarcó que la gran fortaleza del equipo pasa por la unión del grupo. “El grupo está unido y eso nos fortaleció un montón. Todos corren y ese es nuestro secreto”, sostuvo, dejando en claro que el sacrificio colectivo es una de las claves del buen momento futbolístico que atraviesa Estudiantes.

En cuanto a los objetivos para la temporada, Ávila no dudó y dejó en claro que el plantel apunta a lo más alto. “Un buen campeonato es salir campeones. Siempre queremos ser los mejores. Si nos toca, va a ser la frutilla del postre”, señaló.

Por último, el atacante comenzó a palpitar el duelo ante Comercio y anticipó un partido muy intenso. “Estamos bien, es el tercer clásico que voy a jugar. Esto es matar o morir y vamos a morir ahí dentro. Ellos siempre juegan a la segunda pelota y a la dividida. Nada que ver con nuestro juego, que siempre intentamos jugar”, cerró el delantero de Estudiantes de Huaico Hondo.

El duelo se disputará el domingo 10 de mayo desde las 16 en el Raúl Adolfo Seijas.