Por qué entrenar fuerza ya no es solo cosa de atletas: la mirada de Daniel Pons

El reconocido Daniel “El Negro” Pons remarcó la importancia de trabajar la fuerza para mejorar la salud, siempre con acompañamiento profesional, buena alimentación y objetivos claros.

Hoy 03:06

El entrenamiento de fuerza dejó de estar asociado únicamente al alto rendimiento o al mundo del gimnasio y hoy aparece cada vez más vinculado a la salud, la prevención y la calidad de vida. Así lo explicó Daniel “El Negro” Pons, quien destacó que la ciencia respalda cada vez más este tipo de actividad física.

“En los últimos años se ha descubierto que la ciencia respalda muchísimo al entrenamiento de fuerza”, señaló Pons, al remarcar que actualmente incluso muchos profesionales de la salud recomiendan incorporarlo dentro de una rutina de bienestar.

En ese sentido, sostuvo que la fuerza no debe entenderse solo como levantar grandes pesos, sino como la capacidad de realizar correctamente movimientos básicos y funcionales.

“La palabra fuerza tal vez es medio chocante para algunos, pero la idea es que la gente sepa hacer una sentadilla, un peso muerto, un press militar, un press de banca y que tenga conciencia de una programación”, explicó.

Pons remarcó que, como cualquier actividad física, el entrenamiento mal realizado puede traer consecuencias. Por eso, insistió en la importancia de contar con profesionales capacitados que acompañen el proceso y diseñen una planificación adecuada, ya sea a corto o largo plazo.

“Cualquier actividad física que la hagamos mal puede traer consecuencias. Para eso existen profesionales”, afirmó.

Alimentación, equilibrio y salud

El especialista también hizo hincapié en que el entrenamiento debe ir acompañado de una alimentación adecuada. En ese punto, recordó que muchas ideas instaladas durante años fueron cambiando con el respaldo de nuevos datos científicos.

“Antes te decían que el huevo te hacía mal, que la carne te hacía mal, y todo eso se dio vuelta”, señaló.

Para Pons, la clave está en el equilibrio y en una correcta distribución de los macronutrientes, como proteínas, grasas y carbohidratos, siempre de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada persona.

“Todo tiene que ser regulable y disciplinado. El equilibrio de los macronutrientes hace que busquemos algo de lo que venimos a buscar dentro de un gimnasio, que es salud”, remarcó.

No importa la edad

Otro de los puntos centrales de su mirada es que el entrenamiento de fuerza puede ser realizado por personas de distintas edades, siempre que exista una guía profesional y que la prioridad sea la salud.

“No importa la edad. El entrenamiento de fuerza y la buena alimentación son claves en la vida para la longevidad y para la buena salud”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que tanto niños como adultos mayores pueden entrenar fuerza si lo hacen de manera responsable, seria y adaptada a sus condiciones.

La diferencia entre salud y alto rendimiento

Finalmente, Pons marcó una diferencia que considera fundamental: entrenar para estar sano no es lo mismo que entrenar para competir.

“Yo soy atleta, lo que busco es el alto rendimiento. ¿Es salud el alto rendimiento? No. Ya entramos en otra fase. El alto rendimiento no es salud”, afirmó.

Con esa definición, dejó planteado uno de los ejes principales del debate: el entrenamiento de fuerza puede ser una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida, siempre que se lo practique con conciencia, planificación y objetivos saludables.