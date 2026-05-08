Maxi López y Wanda Nara protagonizan escena que genera controversia

Una reciente fotografía de Maxi López y Wanda Nara, donde parecen a punto de besarse, ha generado un intenso debate en redes sociales, recordando a Daniela Christiansson, esposa del exfutbolista.

Hoy 23:43

Maxi López y Wanda Nara han sido el centro de atención tras ser capturados en una imagen que muestra un momento íntimo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre el estado de sus respectivas relaciones. En esta fotografía, ambos aparecen a punto de besarse, lo que desató un verdadero escándalo en las redes sociales.

A pesar de que se trata de una producción ficticia para una serie vertical, los seguidores de la pareja no tardaron en expresar su preocupación por Daniela Christiansson, la esposa de Maxi. Comentarios como “No lo veas” y “Pobre Daniela, recién parida y tiene que aguantarse esto” reflejan la indignación de muchos usuarios.

La situación también ha traído a la memoria otros romances polémicos, como el de Mauro Icardi y la China Suárez, quienes han optado por llevar su relación lejos de los reflectores, buscando un espacio privado para su amor.

Maxi López, por su parte, disfruta de un nuevo capítulo en su vida personal, ya que recientemente se convirtió en padre por quinta vez con el nacimiento de Lando, hijo de Daniela Christiansson. A pesar de las críticas, ha logrado mantener una presencia en los medios, incluso participando en MasterChef Celebrity.

Su participación en el programa de cocina lo llevó a las instancias finales, donde muchos apostaban por su victoria. Aunque no se consagró campeón, le han surgido nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento.

Recientemente, se le ofreció protagonizar una serie junto a su exesposa Wanda Nara, una propuesta que ambos han aceptado con entusiasmo. Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de controversia, ya que muchos critican que haya dejado a su familia en Suiza mientras se embarca en este nuevo desafío.

A medida que se aproxima el estreno de la serie titulada Triángulo Amoroso, Maxi López se prepara para recibir a su familia en la casa que ha alquilado en Nordelta, donde buscan disfrutar de un tiempo juntos y construir una nueva etapa familiar.