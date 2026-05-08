Juan Mendonça sobre el momento de Sarmiento: "Somos todos responsables"

El arquero del Profesor habló antes del duelo clave frente a San Martín de Formosa y aseguró que el plantel está unido para salir del difícil presente en el Torneo Federal A.

08/05/2026

En la previa del compromiso ante San Martín de Formosa por una nueva fecha del Torneo Federal A, el arquero de Sarmiento, Juan Mendonça, se refirió al complicado momento futbolístico que atraviesa el equipo bandeño, que marcha último en la Zona 2 y todavía no pudo ganar en el campeonato.

Pese a la situación adversa, el guardameta dejó en claro que el grupo mantiene la fortaleza y la confianza para revertir el presente. “El grupo está fuerte. No es el momento que queremos, pero no queda otra, no podemos caer ahora. Ganás dos partidos y te metés de nuevo en la pelea. En cualquier momento podemos salir de esta situación”, expresó con optimismo.

Además, Mendonça remarcó que la motivación del plantel pasa principalmente por el deseo de cambiar la imagen y volver a sumar de a tres. “La motivación pasa por nosotros y por querer salir de esta situación. Obviamente es un lindo partido y ojalá podamos estar en nuestro día”, señaló pensando en el cruce frente al conjunto formoseño.

El arquero también habló sobre el respaldo que recibió el entrenador Víctor Riggio luego de los rumores que lo vinculaban con una posible salida tras los malos resultados. “Tanto la dirigencia como nosotros le manifestamos el apoyo al entrenador. No queríamos que tome esa decisión porque no era la solución”, aseguró.

En ese sentido, Juan Mendonça insistió en la importancia de mantenerse unidos para salir adelante. “Todos tenemos que estar en la misma sintonía porque sino es muy difícil. Acá somos todos responsables. De esto se sale trabajando y con la cabeza fría”, concluyó el arquero de Sarmiento de La Banda.

El conjunto santiagueño buscará este domingo conseguir su primera victoria en el Torneo Federal A y empezar a revertir una campaña que hasta el momento viene siendo muy complicada.