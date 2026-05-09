"El domingo tiene un gusto especial", dijo Yona Izurieta sobre el clásico ante Estudiantes

El delantero de Comercio habló sobre el presente del equipo en la Liga Santiagueña y comenzó a vivir el duelo del próximo domingo.

08/05/2026

Yona Izurieta analizó el presente de Comercio Central Unidos en la Liga Santiagueña de Fútbol y empezó a palpitar el clásico que disputará el próximo domingo 10 de mayo frente a Estudiantes de Huaico Hondo.

El delantero reconoció que el equipo tenía como objetivo mantenerse en los primeros puestos del campeonato, aunque lamentó la derrota sufrida ante Central Córdoba. “La idea era quedar arriba por el trabajo que veníamos haciendo, pero tuvimos un tropezón contra Central Córdoba. Nos dolió, pero sirvió para corregir errores”, expresó.

De todas maneras, Izurieta aseguró que el grupo llega fortalecido desde lo anímico para afrontar un partido tan importante. “En lo anímico estamos bien, al equipo se lo nota metido. Trataremos de hacerlo de la mejor manera el domingo”, sostuvo.

Además, el atacante dejó en claro lo especial que significa disputar el clásico frente a Estudiantes y destacó la importancia de jugar en condición de local. “El domingo tiene un gusto especial, todos quieren jugar. Trataremos de aprovechar porque vamos a estar en nuestra cancha con nuestra gente y eso motiva. Trataremos de darles una alegría a ellos y a nosotros que venimos trabajando fuerte”, afirmó.

Por último, Yona Izurieta recordó la gran campaña realizada la temporada pasada y aseguró que el plantel mantiene la ambición de seguir peleando arriba. “El año pasado dejamos la vara alta. La mayoría de los que quedamos sabemos que hay que exigirnos el doble para llegar. Comercio va a seguir siendo protagonista”, concluyó el delantero del conjunto santiagueño.