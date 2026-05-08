Leonardo Lema palpitó la serie ante Instituto y avisó: “Estamos recuperados al 100% para ganar”

El ala pivote oriundo de La Pampa y con pasado en Atenas habló en la previa del primer cruce de cuartos de final de la Liga Nacional.

08/05/2026

A horas del inicio de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet ante Instituto Atlético Central Córdoba, el jugador de Quimsa, Leonardo Lema, analizó el presente del equipo santiagueño y destacó la importancia del descanso tras finalizar primero en la fase regular.

El oriundo de La Pampa y con pasado en Atenas de Córdoba, reconoció que la pausa fue extensa, aunque necesaria para recuperar energías de cara a los playoffs. “Se hace largo, pero nos vino bien para descansar el físico. Mañana ya jugamos y estamos recuperados al 100% para ganar esta serie”, expresó en la previa del duelo que se disputará en el Estadio Ciudad.

Además, Lema remarcó el desgaste que arrastraba el plantel luego de una intensa fase regular y aseguró que el equipo llega en óptimas condiciones. “Veníamos de un desgaste físico importante y este descanso sirvió para recuperarnos. Llegamos de diez”, sostuvo.

Sobre la mejora que mostró Quimsa en la segunda parte de la temporada, el jugador explicó que la clave estuvo en el aspecto mental más que en lo basquetbolístico. “El cambio fue mental porque la base sigue estando. Era hacernos cargo de dónde estábamos y lo logramos. Ahora queremos salir campeones”, afirmó con contundencia.

Por último, el ex jugador de Atenas habló sobre la presión de ser uno de los máximos candidatos al título y del desafío que implica defender el primer puesto conseguido en la etapa regular. “No es una presión, es una motivación. Estar en este lugar lo querés defender con los dientes. Hay que dejar todo para demostrar lo que somos”, cerró en diálogo con El Clásico, por Radio Panorama.

Quimsa abrirá la serie ante Instituto este sábado desde las 11:30 horas en el Estadio Ciudad, buscando dar el primer paso rumbo a las semifinales de la Liga Nacional.