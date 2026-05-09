Boca recibe a Huracán en La Bombonera por un lugar en cuartos del Torneo Apertura

Boca Juniors recibirá este sábado desde las 19.00 horas a Huracán en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura. El encuentro será dirigido por Pablo Echavarría y definirá a uno de los clasificados a la próxima instancia del certamen.

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El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega golpeado luego de la derrota por 1-0 frente a Barcelona Sporting Club en Guayaquil por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese resultado dejó al Xeneize en el tercer lugar del Grupo D y complicó seriamente sus chances de clasificación a los octavos de final.

Sin embargo, el presente en el torneo local es muy diferente. Boca no pierde desde el 8 de febrero y logró encadenar tres victorias consecutivas como visitante. Con 30 puntos, terminó segundo en la Zona A, apenas por detrás de Estudiantes de La Plata, que sumó 31 unidades. Gracias a eso, tendrá la ventaja de jugar gran parte de los playoffs en condición de local.

La principal duda del equipo pasa por el estado físico de Leandro Brey. El arquero sufrió un fuerte golpe intercostal ante Barcelona, aunque los estudios descartaron una lesión. Si responde bien físicamente, será titular; de lo contrario, el arco quedará en manos de Javier García.

Por su parte, Huracán llega con más descanso al no disputar competencias internacionales durante el 2026. El equipo de Diego Martínez viene de empatar sin goles frente a Racing Club y finalizó séptimo en la Zona B con 24 puntos.

El Globo tuvo una campaña irregular en la fase inicial, con cinco triunfos, siete empates y cuatro derrotas. Además, acumula tres partidos sin ganar, tras igualar con Tigre, perder ante Argentinos Juniors y empatar frente a Racing. Como visitante, registra un triunfo, seis empates y apenas una caída.

La probable formación de Boca

Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Huracán

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.

Datos del partido