Mitre visita a San Telmo con la intención de sostener la recuperación en la Primera Nacional

El Aurinegro viene de volver al triunfo ante Acassuso y buscará seguir sumando fuera de casa. Además, Gustavo Fernández atraviesa sus últimas horas como jugador del club santiagueño.

Hoy 07:19

Mitre visitará este sábado desde las 15:00 horas a San Telmo por una nueva fecha de la Primera Nacional, en un encuentro que contará con el arbitraje de Daniel Zamora.

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El juez principal estará acompañado por Gerardo Lencina y Mariano Cichetto como asistentes, mientras que Kevin Alegre será el cuarto árbitro.

El Aurinegro llega con el ánimo renovado después de vencer 2-0 a Acassuso en el 8 de Abril, resultado que le permitió cortar una extensa racha sin victorias.

El equipo santiagueño se ubica actualmente en el 14° puesto con 12 puntos, producto de dos triunfos, seis empates y tres derrotas, y buscará aprovechar este envión para seguir escalando posiciones en la tabla.

Sin embargo, la semana también estuvo marcada por una noticia importante fuera de la cancha. Gustavo Fernández atraviesa sus últimas horas como jugador de Mitre. Según trascendió desde la institución, el delantero se encuentra negociando la rescisión de su contrato y su salida podría definirse oficialmente en las próximas horas.

Por el lado de San Telmo, el conjunto bonaerense llega apenas un escalón por encima de Mitre en la tabla. Se encuentra 13° con 13 unidades, producto de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

En su última presentación, el equipo empató 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires y ahora intentará hacerse fuerte como local para seguir prendido en la pelea.