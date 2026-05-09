El Inter Miami de Messi busca reponerse en su visita a Toronto FC

Las Garzas quieren recuperarse en Canadá para seguir prendidos en la pelea de la Conferencia Este de la MLS.

Hoy 07:19

Inter Miami CF y Toronto FC se enfrentarán este sábado desde las 14:00 horas en el BMO Field, por la jornada 12 de la Major League Soccer.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Inter Miami CF llega golpeado luego de protagonizar uno de los partidos más increíbles de la temporada. El equipo dirigido por Guillermo Hoyos cayó 4-3 ante Orlando City SC en el denominado Clásico del Sol, pese a haber estado arriba 3-0 jugando como local.

Las Garzas se imponían cómodamente gracias a los goles de Ian Fray, Telasco Segovia y Lionel Messi, pero el conjunto visitante reaccionó de manera espectacular y terminó llevándose el triunfo con un hat-trick de Martín Ojeda y un tanto agónico de Tyrese Spicer.

La derrota generó un fuerte impacto interno en el club estadounidense y hasta puso en duda la continuidad de Hoyos como entrenador principal. Incluso, en las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre la posible llegada de un nuevo DT a mitad de temporada, mientras el argentino podría regresar a trabajar en las divisiones inferiores de la institución.

Actualmente, Inter Miami CF se ubica tercero en la Conferencia Este con 19 puntos, a cuatro unidades del líder Nashville SC, que además tiene un partido menos.

Por el lado de Toronto FC, el presente tampoco es el ideal. El conjunto canadiense marcha octavo en la misma conferencia con 14 unidades y acumula seis encuentros consecutivos sin poder ganar.

La última victoria de Toronto fue a comienzos de abril, cuando derrotó 3-2 a Colorado Rapids en condición de local. Desde entonces, el equipo no logró reencontrarse con el triunfo y buscará aprovechar el mal momento anímico de Inter Miami para volver a sumar de a tres.